رئيس الشيوخ يرفع أعمال الجلسة العامة

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الاثنين الموافق 29 من شهر أبريل الجاري.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن عن "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".

وأعلن رئيس مجلس الشيوخ، إحالة الدراسة إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة، مطالبا بأهمية دراسة كافة المعوقات التي أدت لعزوف المزارعين عن زراعة القطن.

وخلال الجلسة عرض النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة بشأن الدراسة المقدمة عن "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".