تنفيذا لتوجيهات السيسي.. معبر رفح يعمل بأقصى طاقة لإدخال المساعدات إلى غزة

سلطت فضائية "إكسترا نيوز "، الضوء على مواصلة الدولة جهودها لتسهيل دخول المساعدات على قطاع غزة، ومرور المصابين والعالقين.

وفي هذا الإطار، تعمل السلطات المصرية بأقصى طاقة في معبر رفح حتي أمس الإثنين، علي النحو التالي:

إدخال 272 شاحنة من المساعدات من معبري رفح وكرم أبو سالم.

إدخال 252 شاحنة من المساعدات من معبر كرم أبو سالم.

إدخال 4 شاحنات غاز لقطاع غزة عبر منفذ رفح.

معبر رفح استقبل 20 مصابا فلسطينيا و31 مرافقا.

ويكثف معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة ومرور المصابين والعالقين.



ويأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف دخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.