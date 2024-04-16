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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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فضائيات

الصفدي: سنتصدى بكل قدراتنا لأي جهة تحاول خرق السيادة الأردنية

ايمن الصفدي
ايمن الصفدي
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اكد وزير الخارجية الأردني، ايمن الصفدي، ان بلاده ستتصدى بكل قدراتها لأي جهة تحاول خرق السيادة الأردنية وتعريض مواطنينا للخطر، متابعا “سنتصدى لأي مسيرات إسرائيلية تشكل خطرا على الأردن”.

واضاف وزير الخارجية الأردني، ان ما يحدث في الضفة الغربية خطر لا يمكن قبوله ويجب منع بنيامين نتنياهو فرض أجندة الحرب على المنطقة، متابعا ان المجاعة في غزة تشكلت جراء منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع.

وتابع وزير الخارجية الأردني، “جاهزون لفتح خط إمدادات مباشر من الأردن إلى غزة وإرسال أكثر من 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع”.

 

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