رغم الفوز على الأهلي.. الزمالك مهدد بعقوبة وغرامة صارمة

حقق الزمالك فوزًا مثيرًا على الأهلي «2-1» في لقاء القمة 127 الذي جمع الزمالك والأهلي؛ وتقدم سيف الجزيري في الدقيقة 44 لصالح الزمالك وتمكن أحمد عبد القادر من التعادل للأهلي في الدقيقة 74 وعاد «الجزيري» بالهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 87.

ورغم فوز الزمالك على الأهلي إلا أن الأبيض مُهددًا بعقوبة قدرها 50 ألف جنيه لتكرار واقعة اختفاء الكرات خلال تنفيذ لاعبي الأهلي إحدى الركلات الركنية .

وحسب لائحة العقوبات بالدوري المصري يكون «الأبيض» مهددا بالعقوبة من إدارة المسابقات إذا ثبت واقعة إخفاء الكرات خلال مباراة القمة لتعمد إضاعة الوقت كون الزمالك هو صاحب الأرض في مباراة القمة والمسؤول عن توفير الكرات التي «اختفت».

فيُعاقب الفريق صاحب المباراة بتغريمه 50 ألف جنيه ورابطة الأندية قررت فتح التحقيق في واقعة اختفاء الكرات وتنتظر تقرير حكم المباراة والمراقب ومطالعة التصوير الأصلي للقاء ومُقرر اتخاذ قرارات صارمة حال ثبوت واقعة اختفاء الكرات.