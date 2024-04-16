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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

اختل توازنها.. مصرع طالبة سقطت من الطابق العاشر بالطالبية

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقيت طالبة مصرعها إثر سقوطها من الطابق العاشر عقب اختلال توازنها بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طالبة 14 سنة وسط بركة من الدماء وبسؤال أسرة المتوفاة افادوا بسقوطها من الطابق العاشر عقب اختلال توازنها ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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