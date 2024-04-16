وكيل "تعليم بني سويف" يشهد فعاليات البرنامج التدريبي لمقيمي سوق العمل لنظام الجدارات

شهد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف فعاليات البرنامج التدريبي لمقيمي سوق العمل وفقاً لنظام الجدارات لتقييم طلاب الدبلومات الفنية والذي ينظمه مشروع قوى عاملة مصر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وحدة تيسير الإنتقال لسوق العمل بقاعة السرايا.

ياتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على تعليمات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف باستمرار التنمية المهنية للمعلمين ومواكبة التطور الذي يشهده قطاع التعليم الفني .

جاء ذلك بحضور المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني وولاء أبو زيد مدير الوحدة وإيمان عبد الحميد مسؤول ميداني مشروع قوى عاملة مصر وعمرو مكي مسؤول ميداني قوى عاملة مصر ببني سويف . وأشار وكيل الوزارة بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير التعليم الفني باعتباره قاطرة التقدم وتسعى لربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل مضيفاً بأن البرنامج التدريبي يأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي يهدف إلى تأهيل مقيمي سوق العمل وإعدادهم الإعداد الأمثل لأعمال التقييم النهائي لطلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية ( صناعي ، تجاري ، زراعي ، فندقي ) المطبق بها البرامج الدراسية المطورة طبقا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل.