بالفيديو.. الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة وتؤكد: العظمى قد تصل لـ35 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد ارتفاعات فى درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن اليوم سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة مقارنة بالأمس لتسجل العظمي على القاهرة الكبري 31 درجة مئوية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن سبب الارتفاعات هو الوصول إلى النصف الثاني من إبريل والتي تبدأ المعدلات الشهرية ترتفع، حيث تكون أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، والتي ستكون مؤقتة ثم تعود إلى المعدلات الطبيعية.

وتابعت، أن تلك الارتفاعات مستمرة معنا حتي نهاية الأسبوع، والذروة تكون غدا، حيث يتم تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار هذا الأسبوع والتي من الممكن أن تصل إلى 35 درجة العظمي على القاهرة الكبري.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن نسبة الرطوبة ستنخفض، فيما تتجاوز درجات الحرارة في محافظات الصعيد ال37 وال38 درجة مئوية فترة النهار، وبالتالي شديدة الحرارة لطيفة خلال فترات الليل.