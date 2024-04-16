تعليم البحيرة يحصد جائزة المسابقة الفنية الرابعة للرسم لعام 2024

فازت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بالمسابقة الفنية الرابعة للرسم لعام 2024، التي تهدف إلى توعية الجمهور بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتقديم بدائل إيجابية.

وقدمت الطالبة روجينا شريف أمين، من مدرسة المحمودية الإعدادية بنات، أعمالًا فنية مميزة جعلتها تفوز بالمسابقة، وتم تكريمها بحضور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة.

تنظم المسابقة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التضامن الاجتماعي، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، ومنظمة اليونيسيف، تهدف المسابقة إلى زيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمع، وتسليط الضوء على البدائل الإيجابية.

أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بتعليم البحيرة على مشاركته المتميزة في المسابقة، مؤكدًا علي أهمية الجهود التوعوية التي تُبذل في المدارس الإعدادية والثانوية لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكد أيضًا على أهمية زيادة الوعي في جميع فئات المجتمع بمخاطر هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي.

وكرمت الفائزة والمعلمة المشرفة على العمل الفني خلال حفل التكريم بحضور عدد من المسؤولين التربويين، بما في ذلك وكيل المديرية ومدير عام التعليم العام ومدير المحمودية التعليمية.