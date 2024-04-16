الخارجية الأمريكية: الهند ستظل شريكا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية " ماثيو ميلر" أهمية العلاقات الأمريكية الهندية، معربًا عن توقعه أن تظل الهند شريكا استراتيجيا هامًا للولايات المتحدة.

جاء ذلك فى معرض تصريحات صحفية أدلى بها المتحدث ونشرت اليوم / الثلاثاء / بشـأن ما تردد من إدعاءات عن تراجع الديمقراطية فى الهند بعد اعتقال زعيم المعارضة الهندى " أرفيند كيجريوال " فى نيودلهى مؤخرا بتهمة غسيل أموال.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية " إن الهند تعتبر أكبر دولة ديمقراطية فى العالم، وهى شريك استراتيجى هام للولايات المتحدة، وإننى أتوقع أن تظل كذلك ".

وكان المتحدث قد أجاب فى وقت سابق على سؤال بشأن استدعاء الهند لدبلوماسى أمريكى بسبب إدلائه بتعليقات بشأن مسألة اعتقال زعيم المعارضة كيجريوال فى نيودلهى، حيث قال المتحدث " إننا نتابع عن كثب هذه الاجراءات، وإننا نشجع اتخاذ أى عمليات قانونية تتسم بالشفافية والعدالة بشأن مثل هذه القضايا ".

يذكر أن وزارة الشئون الخارجية الهندية كانت قد استدعت دبلوماسيا أمريكيا بسبب إدلائه بتلك التعليقات، وأكدت أن الهند تفخر بمؤسساتها الديمقراطية المستقلة النشطة، وأنه لم يكن هناك مبرر لأن يدل الدبلوماسى الأمريكى بتصريحات بشأن مسألة إعتقال أرفيند كيجريوال، وأنه لا يمكن قبول أى تعليقات خارجية مماثلة بشأن العمليات القانونية والانتخابية فى الهند.

