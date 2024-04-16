قصف مدفعي إسرائيلي تزامنًا مع إطلاق نار كثيف في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بقصف مدفعي وسط أصوات انفجارات عنيفة وتزامنًا مع إطلاق نار كثيف في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، أن طواقمه تمكنت من انتشال عدد من الشهداء والمصابين بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية بحي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة جوية استهدفت بها المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة، وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.