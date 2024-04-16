ads
الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قصف مدفعي إسرائيلي تزامنًا مع إطلاق نار كثيف في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بقصف مدفعي وسط أصوات انفجارات عنيفة وتزامنًا مع إطلاق نار كثيف في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، أن طواقمه تمكنت من انتشال عدد من الشهداء والمصابين بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية بحي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة. 

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة جوية استهدفت بها المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة، وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

قصف مدفعي إسرائيلي إطلاق نار كثيف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة