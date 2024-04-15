مدير تموين بالبحيرة يقود حملة مكبرة على المخابز البلدية بدمنهور.. صور

قاد المحاسب محمد عبدالعال، مدير مديرية التموين بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بدمنهور، رافقه خلالها عادل أبو الفتوح وعلى أبو زيد، مفتشى الرقابة التموينية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، بالمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير29 محضر متنوع، حيث تم ضبط 8 مخابز قامو بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، ضبط مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ضبط 7 مخابز للتصرف فى ما يقرب من 325 شيكارة دقيق 50 كجم، ضبط مخبز للتوقف عن الإنتاج بدون إذن وجارى مراجعة المبيعات للوقوف على إثبات مبيعات وهمية من عدمه أثناء التوقف، تحرير 14 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن والرغف بالمخبز وعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف وعدم الاحتفاظ سجل زيارات.

وأكد عبد العال، علي استمرار الحملات ليلًا ونهارًا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.



