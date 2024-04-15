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الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

جيش الاحتلال يهدد إيران: سنرد على الصواريخ التي أطلقت علينا

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي
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زار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الاثنين، قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية التي تم استهدافها بخمسة صواريخ إيرانية خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقال هاليفي: إيران أرادت الإضرار بالقدرات الاستراتيجية لدولة إسرائيل، وهذا شيء لم يحدث في الماضي".

وهدد هاليفي بالرد الإسرائيلي على أي هجوم من قبل أي عدو، وقال "نحن نتطلع إلى الأمام، ونحن ندرس خطواتنا، وهذا الإطلاق للعديد من الصواريخ وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار على أراضي دولة إسرائيل ستقابل برد فعل".

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