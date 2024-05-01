الفلبين: بكين تصعد التوترات في بحر الصين الجنوبي

ذكر مسؤول أن الفلبين اتهمت اليوم الأربعاء خفر السواحل الصيني بتصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي، بعد استخدامه خراطيم المياه، ألحقت أضرارا باثنتين من سفنها.

وذكر مسؤولون فلبينيون أن سفينة تابعة لخفر السواحل وسفينة صيد، تعرضتا لأضرار، أمس الثلاثاء، بسبب خراطيم المياه، التي استخدمها خفر السواحل الصيني، بينما كانتا في طريقهما إلى "سكاربورو شول" لمساعدة صيادين فلبينيين في المنطقة.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني، جار تارييلا "خفر السواحل الصيني يصعد الآن التوتر ومستوى عدانهم أيضا تجاه سفن خفر السواحل الفلبينية. هذه هي المرة الأولى، التي يمكننا القول فيها إن سفينتي خفر السواحل تعرضتا بشكل مباشر لخراطيم المياه بهذا النوع من الضغط، الذي أدى إلى أضرار هيكيلية".

وكانت سفن خفر السواحل الصينية قد أطلقت أمس الثلاثاء مدافع المياه صوب سفنتين فلبينتين تنقلان إمدادات لصيادين في المياه القريبة من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، الذي يقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالفلبين.