محامي حبيبة الشماع فتاة الشروق يكشف تفاصيل الحكم على سائق أوبر.. فيديو

أكد، محامي فتاة الشروق «حبية الشماع»، أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عاقبت سائق أوبر "محمود. ه" بالسجن المشدد 15 سنة وسحب رخصة القيادة، لاتهامه في قضية وفاة فتاة الشروق، حبيبة الشماع.

وقال محامي حبيبة الشماع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن شاهد الإثبات لم يحضر اليوم أثناء الحكم، ولكن تم سؤاله في تحقيقات النيابة، والذي كشف عن آخر كلمات حبيبة الشماع والتي كانت كالتالي: «سائق أوبر كان عاوز يخطفني».

وتابع: السائق الذي يدعي محمود عندما فتح تطبيق أوبر كان هناك 13 شكوى من الركاب ضده بسبب سلوكه وطريقة غير الأخلاقي.

وأوضح محامي حبيبة الشماع، أن حكم اليوم ضد السائق يعد نصف حق حبيبة الشماع، وكما أنه سيسلك طريقا قانونيا تجاه شركة أوبر للمطالبة بباقي حق حبيبة الشماع.

وأكمل: الاستئناف على حكم اليوم ضد السائق، لن يجدي نفعا وسيكون الحكم غير قابل لتخفيف، مؤكدًا أنه ارتكب 3 تهم مختلفة أبرزها الشروع في قتل أنثى.