الصراع الجيوسياسي والتأثير الاقتصادي.. كيف ألقت الضربات الإيرانية على إسرائيل بظلالها على أسعار الذهب والنفط؟.. وخبير: تصاعد الأحداث يرفع الطلب على المعدن الأصفر

ردود أفعال واسعة عقب الضربة الإيرانية على إسرائيل يوم السبت الماضي، وتعاظم المخاوف الاقتصادية بشأن الصراع الجيوسياسي وانتقال الحرب بشكل مباشر مع إيران ضد اسرائيل بدلا من وكلائها حماس وحزب الله والحوثيين، مما قد يكون له تأثير مباشر وسريع على وضع الاقتصاد سواء في دول الشرق الأوسط بشكل خاص أو في دول العالم بشكل عام، خاصةً مع التخوفات من ارتفاع أسعار النفط وتأثير ذلك على الصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب، وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في وسط التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وسط تصريحات من صندوق النقد الدولي تشير إلى نفس المخاوف الاقتصادية.

وتتزامن تلك المخاوف مع ما شهدته الأسواق العربية والعالمية من تذبذب في الأسهم في البورصات العالمية، وأسعار النفط، وارتفاع أسعار الذهب على وجه الخصوص.

كما تلقي هذه المخاوف بظلالها على اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اليوم الاثنين، ومن المقرر أن يصدر غدًا تقرير صندوق النقد الدولي المنقح لآفاق الاقتصاد العالمي في اليوم الثاني للاجتماعات.

ارتفاع أسعار الذهب

وطبقًا لسوق تداول الذهب في مصر، فقد شهد الذهب ارتفاعًا مقارنة بالأسبوع الماضي، وقبل إسبوع من الضربة الإيرانية كان قد شهد انخفاضًا بنحو 3061 جنيهًا، بينما بلغ في أول أيام عيد الفطر والذي يشهد في ذلك الوقت رواجًا ما يقرب من 3142 جنيهًا، بينما وصل عيار 21 يوم الأحد 14 إبريل إلى 3206 جنيهًا، مسجلا ارتفاعا ملحوظ.

متوسط ارتفاع أسعار الذهب (مصر)

ووفقًا للتداول العالمي فيشهد سوق الذهب ارتفاعًا منذ شهر مارس الماضي، وعلى الرغم من وجود فترات انخفاض، إلا أن سعر الذهب لم يرجع إلى سابق عهده، وتظهر متوسطات ارتفاع وانخفاض الأسعار على وجه متقارب كما فى الشكل التالي.

متوسط ارتفاع أسعار الذهب (عالميا)

ارتفاع أسعار النفط

وطبقًا لتقرير البنك الدولي الأخير مع بداية شهر أبريل الجاري فإن الصراع الأخير في الشرق الأوسط أثار مخاطر جيوسياسية على أسواق السلع الأولية، حيث تمثل المنطقة ثلث تجارة النفط المنقولة بحرًا على مستوى العالم، ويؤدي تصاعد الصراع، حسب مدته ونطاقه، إلى اضطرابات حادة في إمدادات النفط.

وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن الوضع حتى الآن معتدل، ولكن بعد الضربة الإيرانية على إسرائيل قفزت أسعار النفط بنسبة 1٪.، ولكن تأثير الصراع في المقام الأول على إسرائيل، وعلى وجه الخصوص، تدمير غزة والضفة الغربية مع امتداد آثاره إلى البلدان المجاورة.

تذبذب أسعار النفط العالمي

وأضافت "كريستالينا" في تصريحات صحفية لشبكة CBS الأمريكية، أن هجوم الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، لم يؤثر بشكل كبير، لكن أي تأثير مهما كان صغيرا ليس مرغوبا فيه في اقتصاد يتسم بقدر كبير من عدم اليقين، ولا يزال التضخم بعيد المنال عن المستوى المستهدف، بسيط جدا، أسعار النفط ترتفع، والتضخم يرتفع.

الصراع الجيوسياسي وأزمة ارتفاع الأسعار

وأكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن الصراع الجيوسياسي يدفع بارتفاع أسعار الذهب والنفط، خاصة مع تطور الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضح " د.رشاد عبده" في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الصراع الايراني على اسرائيل على الرغم من إنه صراع "وهمي" إلى أنه قد يؤدي إلي حرب عالمية، وهذا يدفع العالم إلى رفع الطلب على الذهب، فهو يعتبر الملاذ الآمن.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد استمرار هذا الصراع، فكلما زاد واتسعت رقعة الصراع كلما زادت أسعار النفط والذهب.

وتذهب تحليلات غربية إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن نصح اسرائيل بالهدوء، وأن هناك مخاوف كبيرة تشير إلى تذبذب وضع بايدن الانتخابي في حالة ارتفاع أسعار النفط وتأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي قبيل اجراء الانتخابات الأمريكية القادمة.

