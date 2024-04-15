بيراميدز يفوز بهدفين على المقاولون ويحافظ على صدارة الدوري

حقق فريق بيراميدز الفوز بهدفين دون رد على حساب المقاولون العرب في اللقاء الذى جمع الفريقين عصر اليوم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لمسابقة الدورى الممتاز.

أحرز هدفي بيراميدز وليد الكرتى في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول وفيستون ماييلي في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 35 نقطة وابتعد بصدارة الدورى الممتاز بعد خوض 16 مباراة فاز بـ 10 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة.

بينما توقف رصيد المقاولون عند 12 نقطة بعد خوض 17 مباراة حيث فاز في مباراتين وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفًا واستقبلت شباكهم 28 هدفًا آخر.

ولعب بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

بينما لعب المقاولون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود ابو السعود

خط الدفاع: أحمد الشيمي ولؤي وائل وفاروق كابور وأحمد مودي

خط الوسط: محمدوهاني تريكا ومحمد عنتر وعمار حمدي ومعز افولوا

خط الهجوم: ومحمد سالم وامادو انياص