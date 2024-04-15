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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة الفيوم: فريق طبي من منطقة تجنيد الجيزة لإنهاء إجراءات الإعفاء للطلاب ذوي الهمم

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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استقبل الدكتور  ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم فريق من منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة  برئاسة العميد أحمد أبو الفتوح نائب مدير المنطقة وعدد من القادة والأطباء العسكريين وذلك  لتوقيع الكشف الطبي على طلاب الجامعة من ذوي الهمم لاستخراج شهادة إنهاء الخدمة العسكرية بالتعاون بين جامعة الفيوم ومنطقة تجنيد الجيزه، اليوم الإثنين ٢٠٢٤/٤/١٥ بالمكتبة المركزية.

أوضح الدكتور ياسر حتاتة أن توقيع الكشف الطبي على الطلاب من ذوى الهمم يأتى من منطلق الإهتمام بهذه الفئة وتيسيرا عليهم لاستخراج شهادات الإعفاء الطبى من الخدمة العسكرية لهم ، مشيرا إلى أن جامعة الفيوم تولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم وتعمل على توفير البيئة المناسبة لهم للتعليم وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال عقد بروتوكولات تعاون بين العديد من الجهات العاملة في مجال تدريبهم.
وأشار العميد أحمد أبو الفتوح أن القوات المسلحة المصرية تسعي لتقديم خدماتها للطلاب ذوي الهمم بشكل ميسور حيث توڨّع الكشف الطبى عليهم داخل الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة دون أي رسوم إدارية، وأكد أنه تم توقيع الكشف علي مختلف الاعاقات عدا الإعاقة السمعية كونها تحتاج تجهيزات طبية دقيقه.
وأشار سيادته إلي أن الفريق الطبي تكون من 7  في مختلف التخصصات "الباطنه والنفسية والعصبية والعظام والمخ والأعصاب والعيون" وقد تم توقيع الكشف الطبى عليهم وتقرر منح 22 منهم شهادة الإعفاء النهائي.

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