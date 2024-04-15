برلماني: التأمين الصحي الشامل استكمال لطريق الإصلاح في مصر

أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، أن تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، يعد استكمال لطريق الإصلاح الصحي الشامل في مصر، وتحقيق حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تنفيذ التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.

وأضاف خلال مشاركته عبر القناة الأولي، أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على استكمال هذا المشروع القومي الذي يحقق حلم الرعاية الصحية المتكاملة بجميع المحافظات، وأنه لولا الإرادة السياسية وتبني الرئيس السيسي أكبر برنامج للإصلاح الصحي في مصر لكان لم يحدث.

وأوضح التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقه في يوليو 2019 فى محافظات معينة، قدّم خدمات كثيرة قاربت ملايين الخدمات الطبية من خلال المنشآت التابعة لها، بالإضافة إلى تسجيل نحو ملايين المواطنين على قوة المنظومة للاستفادة منها ومن مميزاتها وخدماتها المختلفة.