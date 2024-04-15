القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون مصرون على العودة إلى موطنهم شمال قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن الفلسطينيين يصرون على العودة إلى موطنهم شمال قطاع غزة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن العودة إلى مناطق شمال القطاع تتم على دفعات حيث ينزح الفلسطينيون عن طريق شارع الرشيد، وهو الحاجز الذي يقيمه الاحتلال الإسرائيلي، في حين تباغتهم الطائرات الحربية الإسرائيلية والآليات المتواجدة بتلك المنطقة وتطلق نيران كثيفة لمنعهم من الاستمرار في المجاولة للتحرك إلى الشمال.

وتابع أن قوات الاحتلال تصر على منعهم من العودة في ظل إطلاق نار متواصل عليهم، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في منطقة مخيم نصيرات والأطراف الشمالية لهذا المخيم، كما تواصل إطلاق النيران والقذائف باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم بتلك المنطقة.