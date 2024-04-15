وكيل صحة الشيوخ: التأمين الشامل مشروع العصر للدولة المصرية

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى مجهودا كبيرا لتطوير المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل وفقا للقانون هو نظام صحي اجتماعي لجميع المواطنين، ولكن على الرغم من الاهتمام الكبير الذي نشهده بمنظومة التأمين إلا أن هناك بعض التحديات التي نواجهها وعلى رأسها التمويل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية".

ووجه النائب الشكر للنائب محمد صلاح البدري، لتقدمه بطلب المناقشة العامة بشأن "التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية"، كما توجه بالشكر للقيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمتامه الكبير بمنظومة التأمين الصحي، مؤكدًا أن تلك المنظومة بمثابة مشروع العصر للدولة المصرية.