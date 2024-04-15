محافظ قنا يوجه بسرعة توصيل المرافق لمشروعات الشباب بقرى "حياة كريمة"

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة توصيل المرافق لمشروعات الشباب والرياضة بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد عبد الرحيم مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعزت قناوي رئيس مركز ومدينة فرشوط ، وأحمد يوسف مدير عام تكنولوجيا ونظم المعلومات والتحول الرقمى وعدد من القيادت التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه وجه محافظ قنا، إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، وتسخير الإمكانات اللازمة لدفع العمل ونهو الأعمال ودخولها الخدمة، لتعظيم الاستفادة من المشروعات حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات والنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ للتأكد من وصول المرافق من "مياه، وكهرباء، وصرف صحي" والاطمئنان على كونها تمت، طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة،