سكرتير عام البحيرة يفتتح موسم توريد القمح

افتتح اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، موسم توريد القمح الجديد، بحضور المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ومحمد عبد العال، مدير مديرية التموين بالبحيرة.

وتفقد السكرتير العام، أعمال التوريد بصومعة تخزين الغلال بالأبعادية والمخصصة لتخزين القمح، وتقدر سعتها التخزينية بنحو 66000 طن، فى إطار المتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية الصوامع والشون وسعتها التخزينية لاستقبال الكميات المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة.

كما تفقد صومعة زاوية غزال التى تقدر سعتها التخزينية بنحو 60000 طن وذلك بحضور كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة.

حيث تابع أعمال لجنة الإستلام الخاصة بالقمح المشكلة لتحديد درجة النقاوة، كما تفقد أعمال تفريغ القمح وميزان البسكول بالصومعة، وغرفة التحكم الآلي التي توضح سير القمح من بداية دخوله حتى الصرف .

كما أكد أن أولوية التشوين بالصوامع، مشدداً على استمرار أعمال المتابعة والتوريد وجاهزية الشون والصوامع لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 2000 جنيها و درجة النقاوة 23 قيراط بسعر 1950 جنيها للأردب و درجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيها للأردب .

وأكد ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام.

كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مؤكداً على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة 37 شونة بطاقة استعابية 681608 لاستيعاب الكميات المتوقع توريدها هذا العام .