وزير الرياضة: أثق بالبعثة المصرية في تقديم أداء مشرف خلال دورة الألعاب الأولمبية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وبحضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية؛ المؤتمر الصحفي الخاص بالحديث عن مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية باريس 2024، وكذلك لقاء لاعبي المنتخبات المصرية قبيل المشاركة في الدورة الأوليمبية والبارالمبية.

تناولت فعاليات المؤتمر الحديث عن مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 والتي من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل، وكذلك المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المقرر إقامتها في باريس خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل، بحضور لفيف من رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، والسفارة الفرنسية في القاهرة.

وتطرق المؤتمر إلي مناقشة استعدادات البعثة المصرية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية. وقد تم التأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين مصر وفرنسا لضمان توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للرياضيين المصريين. كما تمت مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالاستعدادات، مثل التدريبات والتجهيزات اللازمة، والبرامج الغذائية والطبية، والتنقلات والإقامة الخاصة بالبعثة، بالإضافة إلي عرض فيلم تسجيلي عن اللجنة الأوليمبية واللجنة البارالمبية المصرية.

في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لجميع اللاعبين والمنتخبات الوطنية، على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهم وهو ما يلقي بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، مطالبهم ببذل ما لديهم من أجل المواصلة في حصد الإنجازات خاصةً في دورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية باريس.

وتحدث الدكتور أشرف صبحى عن التعاون والتنسيق الدورى والمستمر بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية واللجنة البارالمبية على صعيد دعم الاتحادات الرياضية، ومتابعة تنفيذ خططها وبرامجها المختلفة إعداداً للاعبى ولاعبات المنتخبات القومية فى إطار الاستعدادات لخوض مختلف المنافسات.

وشدد الوزير علي ضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق الريادة للرياضة المصرية فى ضوء الجمهورية الجديدة الاى دشنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشهد عديد الإنجازات فى المجالات كافة، موضحًا أن الدولة بكل مؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظر إلى الملف الرياضى باهتمام شديد.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن ثقته في البعثة المصرية في تقديم أداء مشرف في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية القادمين، والتي ستضم نخبة من الرياضيين المصريين في مختلف الألعاب، مع إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير أفضل الظروف للبعثة المصرية خلال فترة تواجدها في باريس، وضمان تحقيق أداء متميز وتمثيل مشرف للبلاد في الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

وقال صبحي: "نعمل بالتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية داخل وخارج مصر لتأمين أفضل الظروف للرياضيين المصريين، وضمان تحقيق أداء متميز وتمثيل مشرف للبلاد في الألعاب الأولمبية والبارالمبية. وتشمل الاستعدادات أيضًا التعاون مع الجهات المختصة في مصر وفرنسا لتوفير الدعم الفني والتقني اللازم، بما في ذلك التدريبات والمعسكرات التحضيرية والمسابقات الودية.

وتوجه الوزير بالشكر والتقدير إلي السادة أعضاء الحركة الرياضية المصرية من اللجنة الأوليمبية واللجنة البارالمبية، ومعالي السفير الفرنسي بالقاهرة علي دعمه الدائم والمتعاون والاهتمام الشديد من جانبه بالرياضة وتسهيل كافة الإجراءات للبعثة المصرية، مضيفًا: " تربطنا علاقة وطيدة بين القيادة السياسية في فرنسا ومصر، ونحن خلف أولادنا في باريس حتي نحقق إنجازات وميداليات تاريخية بدعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

فيما قال السفير إيريك شوفالية، سفير دولة فرنسا بمصر: "سعيد بتواجدي مع الأسرة الرياضية المصرية، شكراً وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة البارالمبية ورئيس اللجنة الأوليمبية، أشكركم جميعاً، كل الامنيات للرياضيين المصريين بالحصول علي أكبر عدد من الميداليات، وننتظركم جميعاً في فرنسا، مع العمل علي تذليل العقبات وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة"، مشيداً بأداء الرياضيين المصريين في مختلف البطولات.

وأشار سفير فرنسا في مصر إلي أهمية الرياضة في دعم العلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا، وكذلك لما لها أثر كبير في الرياضيين في الصحة العامة وأيضاً لأن الرياضة تعمل على كسر العديد من الحواجز بين البلدان والشعوب، مؤكداً على أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لضمان راحة جميع الوفود المشاركة، بما في ذلك البعثة المصرية، موجهاً الشكر الى وزير الرياضة المصري على الدعوة الطيبة، مشيداً بالبنية التحتية فى مصر ومنشأتها عامة والرياضية خاصة.

وكشف المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن آخر استعدادات اللجنة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والفرص المتاحة لتأهل المزيد من اللاعبين للمشاركة في باريس 2024، كما تحدث عن التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة بما يخدم الرياضة المصرية وتطويرها، متوجهًا بالشكر والتقدير والامتنان إلي كافة السادة الحضور من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية واللجنة البارالمبية والسفارة الفرنسية وكافة السادة الإعلاميين.

وقال الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية: "سعيد بتواجدي في أكبر حدث للحركة الرياضية المصرية، كل الشكر والتقدير لمعالي الوزير علي دعمه الدائم والمستمر، وكل الشكر أيضًا لرؤساء الاتحادات الرياضية والإعلاميين وقيادات وزارة الشباب والرياضة، نذكر أيضاً أن حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية باريس تُعقد في مكان مفتوح به المسلة المصرية، فبالتالي سنكون محط أنظار العالم بأسره".

وعلي هامش المؤتمر الصحفي، اصطحب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، السفير إيريك شوفالية، سفير دولة فرنسا في مصر، رفقه رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية، في جولة بمتحف اللجنة الأوليمبية المصرية بمناسبة مرور 100 عام علي استضافة الأولمبياد.

وأُختتم المؤتمر بلقاء الوزير والسفير الفرنسي ورئيسي اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية، مع السادة الإعلاميين والصحفيين.

