حبس سيدة أصابت زوجها بطعنة سكين بسبب خلافات أسرية ببشتيل

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول إصابة شخص بطعنة سكين من قبل زوجته بمنطقة بشتيل، وأمرت بالتحفظ على أداة الجريمة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وحبس السيدة المتسببة في الحادث ٤ أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية بتلقى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى الوراق مصاب إثر ادعاء مشاجرة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجته داخل منزلهما بشارع السلام، تطورت إلى مشاجرة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق