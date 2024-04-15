الاستعلام عن صحة 6 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة ميكروباص بأطفيح

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية ل6 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي الشرقي باتجاه أطفيح، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث لفحصه إذا كان متعاطيا مواد مخدرة تسببت في الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة أطفيح جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.