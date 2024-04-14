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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. مصر تحصد 4 ميداليات في السباحة ببطولة العالم للأندية بأمريكا

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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حصدت مصر 4 ميداليات متنوعة في السباحة بالزعانف، اليوم الأحد، باليوم الأول لبطولة كأس العالم للأندية والمقامة بالولايات المتحدة الاميريكية بولاية فلوريدا.

حققت بعثة نادي بورفؤاد في محافظة بورسعيد ناشئين تحت 17 سنة نتائج متميزة، حيث حققت ملك محمد طليب ميداليتين، أحدهما ذهبية والمركز الأول في سباق 50 متر سباحة بزعانف المونو، والميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق 50 متر AP، بينما حصل مروان الشناوي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 50 متر سباحة بزعانف المونو.

كما حقق الفريق المركز الثاني والميداليات الفضية في سباق التتابع 4 في 100 متر سباحة بزعانف المونو واللاعبين هم: أشرف كراوية، ويامن الجيار، مصطفى حسام، وياسين الزغبي.

تتكون بعثة نادي بورفؤاد من: الدكتور مجدي ابو عرام، عضو الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، الكابتن محمد جلال، المدير الفني للفريق، الكابتن احمد الغضبان، مدرب عام الفريق، فيما يشرف على النشاط محاسبة مروة محمود، امين الصندوق ببورفؤاد.

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