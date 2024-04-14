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الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط 140 كيلو فسيخ في حملة تموينية بكفر الشيخ

وتحرير 7 محاضر

حملات تموينية بكفر
حملات تموينية بكفر الشيخ
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حررت الإدارة الصحية بدسوق التابعة لمديرية الصحة بكفر الشيخ ، بالاشتراك مع إدارة التفتيش الغذائي ، 7 محاضر تموينية متنوعة، وذلك في إطار حملة تموينية ، للحفاظ على صحة المواطنين.

وقال بيان مديرية الصحة بكفر الشيخ ، أن الحملة ترأسها ،علي الطويل  مراقب أول أغذية بالإدارة الصحية بدسوق، و عمران ترابيس مفتش الأغذية و الرقابة التموينية و الطب البيطري بدسوق و حماية المستهلك وأسفرت الحملة علي الآتي ،تحريرعدد 7محاضر ،   وتم ضبط 140 ك فسيخ بدون بيانات.

وأضاف البيان، أن ذلك يأتي في إطار حرص الإدارة الصحية بدسوق على صحة المواطنين من خلال المتابعة المستمرة، لاستيفاء الغذاء وأماكن تداوله للاشتراطات الصحية الواجب توافرها وضمان سلامة العاملين به وخلوهم من الأمراض المعدية .

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