التعديل الوزاري.. توقعات بتولي أشرف صبحي حقيبة "التعليم".. وترشيح رئيس اتحاد لـ"الرياضة"

تصاعدت وتيرة التكهنات بشأن التغيير الوزاري، خلال الأيام المقبلة؛ وذلك عقب أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة تستمر حتى عام 2030.

وكشف مصدر خاص رحيل الدكتور أشرف صبحي عن حقيبة وزارة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري المقبل.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لموقع “البوابة نيوز”، اليوم احتمالية اقتراب رئيس أحد الاتحادات الرياضية لتولي المنصب بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها خلال الفترة الماضية .

وأشار المصدر إلى أن الدكتور أشرف صبحي مرشح لتولي حقيبة التربية والتعليم بعد مسيرته الناجحة فى وزارة الشباب والرياضة.

ويرأس الدكتور مصطفي مدبولي الحكومة منذ يونيو 2018، وأجرى تعديلات عدة على تشكيلاته الحكومية كان أكبرها في صيف 2022 بعدما شمل التعديل 12 وزيراً، وجرت الموافقة عليه من جانب البرلمان في جلسة طارئة عُقدت بعد الإجازة البرلمانية السنوية.

ومن ناحية أخرى شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي مساء اليوم افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال التي يستضيفها النادي الأهلي على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

حضر حفل الافتتاح كل من عدنان عبدالله نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة، وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للطائرة.

وعلى هامش الافتتاح، دار حديث بين كل من وزير الشباب والرياضة، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى في إطار العلاقات الطيبة التي تجمعهما، والتنسيق المستمر بين الجانبين.

أكد الدكتور أشرف صبحى على ريادة ومكانة الرياضة المصرية على مستوى القارة الإفريقية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وما يحققه أبطال مصر من إنجازات في جميع البطولات القارية، فضلاً عن تفوق الدولة المصرية فى استضافة كبرى البطولات الدولية والقارية والعربية بفضل ما تتميز به مصر من إمكانيات.

أعرب وزير الرياضة عن تمنياته بالتوفيق لفريق النادى الأهلى فى منافسات البطولة، وتحقيق الفوز بمختلف مراحلها وصولاً لتحقيق لقبها، معرباً عن ثقته فى قدرة اللجنة المنظمة على إنجاح البطولة والخروج بها فى أبهى صورة.

يِذكر أن البطولة يُشارك بها فرق الأهلي والأسمنت الإثيوبي والعدالة الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي، ومولودية ابوسالم التونسي وانجز الإيفواري وولايتا ديتشا الإثيوبي والنصر الليبي ووداد كلمان الجزائري، ودوالا الكاميروني وبليدة الجزائري وفريق ڤي جي آر ،والسجون الكيني وسبارو الكونغولي وجيسكارا الرواندي، الموانئ الكيني وجرين بافالوز الزامبي والجامعة الزيمبابوي والبوليس الرواندي.‏