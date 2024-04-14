علي فرج يتأهل لنصف نهائي بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

تأهل النجم المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، لنصف نهائى بطولة بلاك بول الدولية المفتوحة للإسكواش 2024، على الكولومبى ميجيل رودريجز بنتيجة 3-1 فى مباراة الدور ربع نهائى.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

11-7 ، 9-11 ، 11-9 ، 11-6 .

بهذا الفوز تأهل على فرج إلى نصف النهائى لمواجهة المصنف الرابع مازن هشام .

وبطولة "بلاك بول" الدولية المفتوحة للإسكواش 2024، إحدى بطولات PSA الذهبية للرجال والسيدات بمجموع جوائز 108 آلاف دولار لكل منهما، تقام البطولة خلال الفترة من 11 إلى 16 أبريل على ملاعب بلاك بول بمشاركة من أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة علي فرج، مازن هشام، مصطفى عسل، جويل ماكين، ميجيل رودريجيز، نوران جوهر، نور الطيب، أوليڤيا ويڤر، وتيني جيليس.

