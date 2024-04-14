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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بتصفية عين سائق توك توك بسبب أولوية المرور في الهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بالاعتداء على سائق توك توك والتسبب في فقء عينه في مشاجرة بسبب أولوية المرور بمنطقة الهرم غرب المحافظة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد استقبال سائق مصاب بانفجار في العين وادعاء تعدي آخرين ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص وإجراء التحريات تبين قيام سائق وعامل بالتشاجر مع المصاب بسبب خلافات على أولوية المرور قام خلالها المتهمين بالتعدي على المصاب بسلاح أبيض كتر وإصابته التي أدت إلى فقد عينه.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إجراء التحريات المتهمين بالتعدي أمرت النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة بسبب أولوية المرور بحبس المتهمين خلافات علي أولوية المرور رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام ضبط المتهمين قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة قسم شرطة الأهرام مديرية امن الجيزة