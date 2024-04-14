"مرشدي البحر الأحمر": الإقبال على فنادقنا تجاوز 80%.. معظمهم أجانب

قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إنّ الجو في المحافظة رائع والبحر ممتاز ويصلح لكل الأنشطة البحرية، وهذا هو أساس السياحة الداخلية والخارجية في المحافظة.

وأضاف أبو طالب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد : "لدينا أكبر طاقة استيعابية فندقية في مصر كلها تتعدى 90 ألف غرفة بملحقاتها في الغردقة وسفاجا والجونة ومرسى علم وغيرها".

وتابع نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر: "الفنادق في المحافظة تستقبل كل يوم أفواجا سياحية خارجية وداخلية، ولاحظنا وجود عدد كبير من المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يقضون العطلة مع أولادهم، فنحن لدينا كل ما يجذب الأسرة المصرية مثل أكوا بارك، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية كالمولات الكبيرة والممشى لحضور حفلات المشاهير بنطاق الجونة وسهل حشيش، والإقبال على فنادقنا تخطت 80% وبعضها وصلت إلى 90% معظمها أجانب".

