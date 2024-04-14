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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات

نتائج جهود الأجهزة
نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات
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 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من  ضبط (عاطل، سمكرى- مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة بطاريات السيارات، واعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات.

كما تم ضبط (عاطل، عامل "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك وكسر الجادون".

واعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات.

وضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات.. وبحوزتهما (4 بطاريات سيارات- 4 كاميرات).

واعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن القاهرة البساتين