نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل، سمكرى- مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة بطاريات السيارات، واعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات.

كما تم ضبط (عاطل، عامل "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك وكسر الجادون".

واعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات.

وضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات.. وبحوزتهما (4 بطاريات سيارات- 4 كاميرات).

واعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.