الخطيب يهنئ سيدات طائرة الأهلي بلقب كأس مصر

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي، الأهلي التهنئة للاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة وجهازهن الفني والإداري والطبي، عقب الفوز مساء اليوم ببطولة الكأس.
وحقق فريق طائرة سيدات الأهلي لقب الثلاثية المحلية هذا الموسم بعد تحقيق بطولة الدوري منذ أيام، وقبلها التتويج بكأس السوبر.
وأشاد محمود الخطيب بالمسيرة الناجحة للفريق والأداء المتميز للاعبات وروحهن العالية، وإصرارهن على إحراز اللقب وإسعاد جماهير الأهلي.
وعبر الخطيب عن تقديره لمنظومة العمل بالفريق، ولما تبذله من جهد للحفاظ على المشوار الناجح وحصد البطولات والتأكيد على التفوق رغم قوة المنافسة.
وأكد على أن التتويج بالثلاثية (الدوري - الكأس - السوبر المصري) يحمل كل فرد في المنظومة مسئولية كبيرة فيما هو قادم، خاصة وأن الفريق سوف يخوض منافسات بطولة إفريقيا بعد أيام قليلة، وهو الأمر الذي يحتاج لإغلاق صفحة المشوار المحلي والاستعداد الجيد للمنافسة القوية مع الفرق الإفريقية، التي سوف تشارك بالبطولة التي ستقام في ضيافة الأهلي خلال الأيام القادمة.