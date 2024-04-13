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الأحد 14 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

دفن جثة طالبة أنهت حياتها في المطرية لمرورها بأزمة نفسية

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة المطرية بدفن جثة فتاة، انتحرت بإلقاء نفسها من شرفة منزلها  بسبب مرورها بحالة نفسية وأمرت النيابة بإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ، وكلفت  المباحث الجنائية بإجراء  التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا بسقوط الطالبة من شرفة غرفتها بالطابق الرابع في أحد العقارات بمنطقة المطرية.

ملابسات الواقعة


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين أن الطالبة تدعى عفاف.م وتبلغ من العمر 20 سنة طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب الطالبة بقسم التاريخ، جامعة عين شمس، ألقت بنفسها من شرفة غرفتها لمرورها بأزمة نفسية.

تم نقلها إلى مستشفى المطرية بواسطة سيارة الإسعاف، وبسؤال الأب والأم أفادا أن ابنتهما تعاني من حالة نفسية سيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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