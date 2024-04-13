الشوط الأول.. شتوتجارت يقسو على آينتراخت فرانكفورت بمشاركة مرموش

تأخر فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، في نتيجة الشوط الأول من مباراته ضد شتوتجارت بثلاثية نظيفة، في لقاء يجمع بينهما على ملعب مرسيدس بنز أرينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

شارك مرموش في التشكيل الأساسي لفريق آينتراخت فرانكفورت، ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

افتتح سيرو جيراسي التهديف لأصحاب الأرض في الدقيقة 11، ثم أضاف دينيز أونديف الهدف الثاني في الدقيقة 17، قبل أن يختتم جيمي لويلينج الثلاثية في الشوط الأول في الدقيقة 37.

يشارك عمر مرموش في المباراة رقم 24 مع فريقه في البوندسليجا هذا الموسم من أصل 28، سجل خلالها 10 أهداف وسجل 6 أخرى حتى الآن.

يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، بينما يأتي شتوتجارت في المرتبة الثالثة وفي رصيده 60 نقطة.