بايرن ميونخ يؤجل حسم لقب الدوري الألماني بالفوز على كولن

حقق فريق بايرن ميونخ، فوزًا على ضيفه كولن بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما باءت محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك، خاصة بعد كرتي هاري كين وماتياس تيل ثنائي البايرن، اللتان اصطدمتا العارضة والقائم في الدقيقتين 34 و43.

وفي الشوط الثاني، نجح الظهير البرتغالي رافائيل جوريرو في قص شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 65 من صناعة جوشوا كيميش.

وأحرز توماس مولر الهدف الثاني للبافاري في الدقيقة 90+3، ليفوز بايرن ميونخ على كولن بنتيجة 2-0.

وبهذا الفوز، أرجأ بايرن ميونخ، حسم لقب الدوري الألماني لصالح منافسه باير ليفركوزن متصدر الترتيب، إذ ينتظر الأخير فوزه على فيردر بريمن غدًا الأحد للتتويج رسميًا بلقب الموسم الجاري من البوندسليجا.

وبتلك النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 63 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، خلف باير ليفركوزن المتصدر بـ76 نقطة، بينما تجمد رصيد كولن عند 22 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.