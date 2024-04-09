بايرن ميونخ يفرط في انتصار على أرسنال خارج الديار بأبطال أوروبا

فرط فريق بايرن ميونخ الألماني، في انتصار ثمين على مضيفه أرسنال الإنجليزي، بالتعادل معه على ملعبه استاد الإمارات بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بتقدم البايرن على الجانرز بهدفين مقابل هدف، بعدما افتتح بوكايو ساكا التهديف في الدقيقة 12 بطريقة رائعة، بعدما استلم تمريرة زميله بن وايت، وسدد الكرة بمهارة فائقة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل سيرج جنابري هدف التعادل للبافاري في الدقيقة 18 من صناعة ليون جورتسيكا، قبل أن يحرز الإنجليزي هاري كين هدف تقدم الضيوف على الفريق اللندني في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، نجح البديل البلجيكي ليونالردو تروسارد في إحراز الهدف الثاني للمدفعجية في الدقيقة 76 من صناعة جابرييل جيسوس، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

بهذا التعادل، فرط بايرن ميونخ في الفوز على أرسنال خارج الديار، ليتأجل حسم المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى موقعة الإياب التي تقام في ألمانيا وتحديدًا على ملعب أليانز أرينا معقل العملاق البافاري.