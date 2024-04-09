هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام أرسنال بدوري أبطال أوروبا

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أرسنال الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره أرسنال بملعب استاد الإمارات، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الدولي الإنجليزي هاري كين هجوم البافاري أمام الجانرز، ويعاونه سيرج جنابري وليروى ساني وجمال موسيالا.

ويحرس عرين البايرن، المخضرم مانويل نوير، وأمامه في الخط الدفاعي جوشوا كيميش وألفونسو ديفيز مع إريك داير وماتياس دي ليخت.

ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أرسنال، تصحيحًا لمسار الفريق خلال الموسم الجاري في ظل تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميش - إريك داير - ماتياس دي ليخت - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: ليون جورتسيكا - كونراد لايمر - جمال موسيالا

وفي الهجوم: ليروى ساني - هاري كين - سيرج جنابري.