النني على مقاعد بدلاء آرسنال أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق أرسنال، اليوم الثلاثاء، نظيره بايرن ميونخ على ملعب استاد الإمارات، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس النني على مقاعد بدلاء الجانرز في مواجهة البافاري، حيث دفع أرتيتا بالثلاثي الأساسي المعتاد، ديكلان رايس، جورجينيو، ومارتن أوديجارد.

ويقود هجوم الفريق اللندني، الألماني كاي هافيرتز، وبوكايو ساكا، والبرازيلي جابرييل مارتينيلي، على أن يجلس مواطن الأخير جابرييل جيسوس على دكة الاحتياط.

تشكيل أرسنال لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل مالاجيس - جاكوب كيور

خط الوسط: جورجينيو - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - جابرييل مارتينيلي.