توفيق الدقن.. شرير أنصفه النقاد وعشقه الجمهور

تحل اليوم الموافق ٣ مايو، ذكرى ميلاد الفنان القدير توفيق الدقن، والذى رحل عن عالمنا بعد مشوار فني حافل بالأعمال التى إرتبط بها الجمهور وأشاد بها النقاد، تاركاً إرثاً فنياً هاماً للفن المصري والعربي.

البداية مع الفن

تخرج الفنان توفيق الدقن فى المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ منذ أن كان طالباً بالمشاركات الفنية ببعض الأدوار الصغيرة، والتى ساهمت فى إنتشاره الفني مبكراً، وقدم بصمه خاصة لدى المخرجين والمنتجين فى ذلك، وذلك لطبيعة أداؤه المختلف عن بقية زملاؤه فى ذلك الوقت، وهو ما زاد من دوائر الترشيح، وإلتحق بالمسرح وإنضم إلى فرقة إسماعيل يس، وكان الراحل توفيق الدقن من الشخصيات التى تعتبر ذات طله خاصة، وهو ما يبحث عنه أى مخرج طوال الوقت.

مدرسة الشر والكاريزما

إشتهر الفنان توفيق الدقن بتجسيد أدوار الشر من خلال معظم أعماله الفنية، وذلك لطبيعة ملامحه ونظراته ونبرات صوته، ولكن قدم الراحل توفيق الدقن أدوار الشر ببصمة خاصة به، وأسس مدرسة فنية فى الأداء حيث غلف شخصية الشرير بغلاف من التفاصيل الموازية، ما بين الشخصية الكوميديه أو الساخره، للدرجة التى جعلت لأحد أشهر من جسد أدوار الشر فى الفن المصرى، قاموس من الإفيهات المحفورة فى ذاكرة الجمهور العربي، والعديد من المشاهد الكوميدية والتى أخرجت الضحكات، من خلال خفة ظل الشرير الذى أجمع على حبه الجمهور وأنصفه النقاد.

أشهر إفيهات توفيق الدقن

رغم إتقان الفنان توفيق الدقن لأدوار الشر فى معظم أعماله الفنية، إلا أنه مزج بين الشر والكوميديا، وتألق من خلال أدواره بالعديد من المصطلحات والإفيهات التى عاشت مع الجمهور حتى وقتنا الحالى، ومن أبرز تلك الإفيهات "العلبة دي فيها فيل، أحلي من الشرف مفيش، يا آه يا آه، لما كله عايز يبقي فتوه امال مين اللى هيضرب".

فلسفة الدقن فى قبول الأدوار

فى لقاء تلفزيونى نادر، حل الفنان الراحل توفيق الدقن ضيفاً وبسؤاله عن كثرة المشاركات الفنية وخاصةً قبول أدوار لم تكن بالمستوى المطلوب، علق الفنان القدير توفيق الدقن أنه بالفعل يقبل كافة الأدوار التى تعرض عليه، وأنه وقت قبولها هو علي علم أنها دون المستوى المطلوب.

وتابع الفنان توفي الدقن أنه قدم ما يقرب من ٤٠٠ عمل فنى، راضي عن ١٠٠ فقط، وقبل ٣٠٠ من أجل المال خير من الجلوس على "القهوة"، فى إنتظار العمل الجيد.

أبرز الأعمال الفنية

قدم الفنان القدير توفيق الدقن مشوار فني حافل بالأعمال، وشارك بعدد كبير من الأفلام السينمائية التي لاقت نجاحاً كبيراً مع الجمهور، وأبرز تلك الأعمال فيلم "اللهب، المارد، حكاية نص الليل، بنت الحتة، طريد الفردوس، مطلوب أرملة، جدعان حارتنا، على باب الوزير".

وفاته

تعرض الفنان توفيق الدقن لأزمة صحية خلال السنوات الأخيرة من عمره، حيث أصيب بفشل كلوي وأصيب فى الكبد، خلاف مرض السكري، ليرحل بعد صراع طويل مع المرض، بعد مشوار فني طويل، تاركاً إرثاً فنياً هاماً للفن المصري والعربي.