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الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

جولد بيليون: الدولار الأمريكي يسجل أدنى مستوياته منذ 3 أسابيع

تراجع اسعار الذهب
تراجع اسعار الذهب عالميا
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قال تقرير فني صادر عن جولد بيليون اليوم، أن   الدولار الأمريكي وسع من خسائره  أمام سلة العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع، وذلك في ظل تغير تسعير الأسواق التي كانت تتوقع أن يشير البنك الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في فترة ما، ولكن رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول صرح بعكس ذلك لتكون النتيجة سلبية بالنسبة لمستويات الدولار الأمريكي.
الدولار الأمريكي في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي كبير وهو الأمر الذي يحد من فرص الهبوط بالنسبة لأسعار الذهب المستمرة في التداول حول المستوى 2300 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ شهر عند 2281 دولار للأونصة يوم الأربعاء الماضي.
من جهة أخرى يجد الذهب الدعم من المستمر من ارتفاع الطلب على الذهب الفعلي من قبل البنوك المركزية العالمية، فخلال شهر مارس الماضي قامت البنوك المركزية العالمية بعمليات شراء صافية بمقدار 16 طن من الذهب وفقًا لمجلس الذهب العالمي.
وكان المشترون الرئيسيون هي البنوك المركزي للأسواق الناشئة.

 فقد قام البنك المركزي التركي بشراء أكبر قدر من الذهب خلال شهر مارس بمقدار 14 طن، يليه كلا من البنك المركزي الهندي والبنك المركزي الصيني بمقدار 5 طن لكل منهما.

 

 

 

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