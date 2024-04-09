بايرن ميونخ يتقدم على أرسنال في الشوط الأول

تقدم فريق بايرن ميونخ الألماني على مضيفه أرسنال الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب استاد الإمارات، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح بوكايو ساكا جناح الجانرز، التهديف في الدقيقة 12 بطريقة رائعة، بعدما استلم تمريرة زميله بن وايت، وسدد الكرة بمهارة فائقة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل سيرج جنابري هدف التعادل للبايرن في الدقيقة 18 من صناعة ليون جورتسيكا، قبل أن يحرز الإنجليزي هاري كين هدف تقدم البافاري على الفريق اللندني في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

يسعى بايرن ميونخ لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أرسنال، تصحيحًا لمسار الفريق خلال الموسم الجاري في ظل تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

يجلس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في مواجهة بايرن ميونخ، في ظل اعتماد مايكل أرتيتا مدرب الفريق على الثلاثي: ديكلان رايس، جورجينيو، ومارتن أوديجارد.