17 هنديًا على متن سفينة شحن إسرائيلية محتجزة من قبل إيران في مضيق هرمز

أفادت وسائل إعلام هندية بأن 17 هنديًا على الأقل يتواجدون على متن سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل تم الاستيلاء عليها من قبل الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز.

وأكدت مصادر رسمية هندية أن الحكومة على تواصل مع السلطات الإيرانية عبر القنوات الدبلوماسية لتأمين إطلاق سراح مواطنيها.

وصرّحت المصادر: "نُدرك سيطرة إيران على سفينة الشحن MSC Aries. كما علمنا بوجود 17 مواطنًا هنديًا على متنها."

وأضافت: "نحن على تواصل مع السلطات الإيرانية، سواء في طهران أو دلهي، لضمان سلامة مواطنينا ورفاهيتهم وإطلاق سراحهم في أقرب وقت."

وكانت وكالات أمنية مختصة بالنقل البحري قد أبلغت سابقًا عن هجوم على السفينة واستيلاء عليها من قبل "السلطات الإقليمية" في مضيق هرمز، الذي يفصل بين الإمارات العربية المتحدة وإيران.

وتمتلك شركة MSC خط الشحن الدولي الذي تستأجر منه السفينة، بينما تُدار من قبل Gortal Shipping، وهي شركة تابعة لشركة زودياك Maritime، وفقًا لبيان صادر عن زودياك.

وأوضحت زودياك أيضًا أن MSC هي المسؤولة عن جميع عمليات السفينة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة زودياك مملوكة جزئيًا لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال هوفر.

من جانبها، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن طهران قد سيطرت على سفينة "مرتبطة بإسرائيل".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" اليوم السبت، بأن الحرس الثوري الإيراني قد سيطر على سفينة MSC Aries، التي قالت إنها "مرتبطة بإسرائيل"، وسيتم نقلها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضافت إرنا أن طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الخاصة التابعة للبحرية للحرس الثوري الإيراني قد هبطت على متن السفينة التي ترفع العلم البرتغالي واستولت عليها.