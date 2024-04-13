حبس المتهمين بالتسبب في فقأ عين سائق بالهرم

أمرت النيابة العامة بجنوب بالجيزة بحبس المتهمين بالاعتداء على سائق توك توك والتسبب في فقأ عينه في مشاجرة بسبب أولوية المرور بمنطقة الهرم غرب المحافظة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه.

بداية الواقعة.. بتلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد استقبال سائق مصاب بانفجار في العين وادعاء تعدي آخرين ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص وإجراء التحريات تبين قيام سائق وعامل بالتشاجر مع المصاب بسبب خلافات على أولوية المرور قام خلالها المتهمين بالتعدي على المصاب بسلاح أبيض كتر وإصابته التي أدت إلى فقد عينه.