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الأحد 14 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

روان العربي تتأهل لربع نهائي بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش

روان العربى
روان العربى
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تأهلت اللاعبة روان العربى المصنفة 10 عالمياً إلى دور ربع نهائي بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش، بعد فوزها باللقاء المصرى الماراثونى المثير بنتيجة 3-2 على هنا رمضان المصنفة 30 ضمن منافسات الدور الثانى. 
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:
11-13، 12-10، 13-15، 11-8 ، 11-9 .
وبطولة "بلاك بول" الدولية المفتوحة للإسكواش 2024، إحدى بطولات PSA الذهبية للرجال والسيدات بمجموع جوائز 108 آلاف دولار لكل منهما، تقام البطولة  خلال الفترة من 11 إلى 16 أبريل على ملاعب بلاك بول بمشاركة من أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة علي فرج، مازن هشام، مصطفى عسل، جويل ماكين، ميجيل رودريجيز، نوران جوهر، نور الطيب، أوليڤيا ويڤر، وتيني جيليس.

روان العربي بطولة بلاك بول الدولية المفتوحة للاسكواش اسكواش سيدات الإسكواش