بطريقة كوميدية.. أكرم حسنى يهنئ إسعاد يونس بعيد ميلادها

هنأ الفنان أكرم حسنى الفنانة إسعاد يونس بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها اليوم، بطريقة كوميدية وخاصةً عن طريق مشاركة الجمهور صورة تجمعه بالنجمة إسعاد يونس.

ونشر الفنان أكرم حسنى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة له مع الفنانة إسعاد يونس أثناء استضافته فى برنامجها "صاحبة السعادة"، معلقا "كل سنه وانتي الاجمل والارقي يا صاحبة السعادة".

شارك الفنان أكرم حسني فى السباق الرمضانى بمسلسل "بابا جه"، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدات مرتفعة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعي.

المسلسل بطولة أكرم حسنى، نسرين أمين، محمود البزاوى، سما إبراهيم، لافينيا نادر، فريال يوسف، ياسر الطوبجي، ياسمين رحمي، تأليف وائل حمدى والإخراج خالد مرعى.

ظهر الفنان أكرم حسنى كضيف شرف لبعض الأعمال الدرامية خلال الموسم الرمضاني 2024، حيث شارك كضيف شرف بمسلسل الكبير أوى ٨ للفنان أحمد مكي، ومسلسل أشغال شقة للفنان هشام ماجد.