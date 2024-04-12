ثالث أيام العيد.. الذهب يصعد 90 جنيها جديدة

شهد سعر الذهب زيادة جديدة خلال اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك والمحدد اليوم الجمعة، ليصعد مقدار 90 جنيه في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة.

وخلال اليومين الماضيين ارتفع سعر الذهب بمقدار جاوز ال150 جنيه علي الاقل في الجرام الواحد شاملا بذلك معظم الأعيرة الذهبية .

وسجل سعر عيار 21 حوالي 3260 جنيه للبيع و 3290 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 2169 جنيه للبيع و 2199 جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 2399 دولار للبيع و 2400 دولار للشراء .

في المقابل سجل سعر عيار 18 نحو 2794 جنيه للبيع و 2820جنيه للشراء و الجنيه الذهب 26.08 الف جنيه للبيع و 26.32 الف جنيه للشراء و عيار 24نحو 3725 جنيه للبيع و 3760 جنيه للشراء .