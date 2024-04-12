غرق شاب في مياه النيل بقرية الكداية بأطفيح

تحركت الضفادع البشرية التابعة لقوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة على وقع بلاغ يفيد بغرق شاب في مياه النيل بقرية الكداية بمركز ومدينة أطفيح جنوب المحافظة. وبهمة عالية، باشرت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري جهود البحث والتمشيط في سبيل انتشال جثمان الشاب المفقود.



وتلقى المقدم عبدالحليم الجيار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث غرق في قرية الكداية. على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية ووحدات الإنقاذ النهري لتكثيف الجهود والبحث عن الشاب الذي فقد في أعماق النيل أثناء ممارسته للسباحة.

وبعد جهود مضنية، تم تحديد موقع الحادث والعثور على جثمان الشاب المفقود.

تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتسليم الجثمان للجهات المختصة للتحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.