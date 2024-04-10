تحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 31 شخصًا فى حادث بطريق الكريمات

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول مصرع شخص وإصابة ٣٠ آخرين في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بطريق الكريمات، وصرحت بدفن جثة المتوفى بعد مناظرة والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، واستعلمت عن الحالة الصحية المصابين للوقوف على ملابسات الحادث، كما أمرت بالتحفظ على سائقي السيارتين للتحقيق في أسباب الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



بداية الحادث كانت ببلاغ تلقته الإدارة العامة لمرور الجيزة، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث ووجود ضحايا بطريق الكريمات بعد نفق الودي.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام ميكروباص بسيارة ملاكي اتجاه بني سويف.



وأسفر الحادث عن حالة وفاة و30 مصابًا نقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.