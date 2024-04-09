النتيجة 3-3.. فالفيردي يتعادل لـ«ريال مدريد» أمام مانشستر سيتي

أحرز الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد الإسباني، هدف التعادل لفريقه في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح البرتغالي برناردو سيلفا التهديف مبكرًا في اللقاء، من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء، سددها بطريقة ذكية خادع بها حارس الريال أندريه لونين من أسفل الحائط البشري، ليضع السيتي في المقدمة بشكل مبكر وذلك في الدقيقة الثانية من قمة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وفي دقيقتين، عاد الملكي إلى اللقاء بهدفي التعادل والتقدم على مان سيتي، إذ أدرك الفرنسي إدواردو كامافينجا التعادل للميرينجي بتسديدة قوية في الدقيقة 12 ولكن الهدف احتسب للمدافع روبن دياز بالخطأ في مرماه، ثم وضع البرازيلي رودريجو جوس ريال مدريد في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 14، بعدما استلم تمريرة مواطنه فينيسيوس جونيور ووضع الكرة بين أقدام مدافعي السماوي والحارس أورتيجا.

وفي الشوط الثاني، سدد فيل فودين كرة صاروخية على خط منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس لونين في الدقيقة 66.

وبعد مرور 5 دقائق، أعاد الكرواتي جوشكو جفارديول، مان سيتي للمقدمة من جديد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 71.

ونجح فالفيردي في تسجيل هدف التعادل للملكي في الدقيقة 79، بتسديدة رائعة على مشارف منطقة الجزاء بعدما استلم تمريرة زميله فينيسيوس جونيور، لتصبح النتيجة 3-3.